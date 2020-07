Drama se je pričela, ko je 44-letni Maskim Krivoš, oborožen s kalašnikovko, pištolo in granato, dopoldne v mestu Luck vstopil na avtobus in zajel potnike. Kot talce jih je držal več kot deset ur. Zahteval je, da vlada in predstavniki Cerkve priznajo, da so teroristi.

Krivoš orožja s seboj ni imel zgolj za okras. Streljal je v policijski dron in vanj zalučal tudi granato. Na srečo ni bil ranjen nihče, je pa eden od nabojev skoraj zadel šefa ukrajinske policije.

Ugrabitelj je bil med dramo v stiku z novinarji in spremljal dogajanje na družbenih medijih, preboj pa se je očitno zgodil, ko je eden od talcev v pogovoru z novinarji rotil, naj ugrabitelja povežejo s predsednikom države. To se je tudi zgodilo, potem ko je Krivoš izpustil tri talce. Kaj točno je ugrabitelj povedal predsedniku Zelenskemu, ni znano, je pa predsednik na željo ugrabitelja na svojem facebook profilu objavil kratek video v katerem je povedal: »Film Zemljani iz leta 2005. Vsi bi ga morali gledati«. Malo za tem je Krivoš izpustil še ostale talce, čemur je sledila njegova aretacija.

Predsednikov oglas za film Zemljani ni bil naključje. Govori namreč o krutem ravnanju z živalmi, Krivoš pa je aktivist za pravice živali in stari znanec policije. Zaradi posedovanja orožja in goljufije je v zaporu preživel skoraj deset let, med prestajanja kazni pa je napisal tudi več kot 500 strani dolg manifest z naslovom Filozofija zločina.

Čeprav je Krivoš predsednika uspel prepričati v objavo podpore filmu, je bilo njegovo veselje kratkega diha. Že kmalu po aretaciji so objavo umaknili s predsednikovega facebook računa in jo nadomestili s sporočilom: »Človeško življenje je največja vrednota. Izgubili nismo nikogar.«

Svoje je k nenavadnemu razpletu dodal tudi ukrajinski notranji minister Arsen Avkov, ki je povedal: »Film je dober in ne rabiš biti tako zmešan ter povzročiti takšne groze za vso državo. Njegov ogled je možen tudi brez tega.«