Opolnoči z nedelje na ponedeljek je začel veljati dogovor o premirju v vzhodni Ukrajini med ukrajinsko vojsko in proruskimi separatisti, ki obvladujejo ozemlje velikosti Slovenije. V preteklosti je že vsaj dvajset takšnih sporazumov o prenehanju spopadov spodletelo. In tudi tokrat naj bi se premirje, kljub temu da sta še v nedeljo obe strani poudarjali zavzetost za mir, izjalovilo. Že 25 minut čez polnoč in potem še danes zjutraj je prišlo do streljanja. Kot trdi ukrajinski general Volodimir Kravčenko, ki je takoj po kršitvah premirja nastopil na tiskovni konferenci, so obakrat streljali proruski separatisti, in sicer iz mitraljezov in havbic, ne da bi ogrozili ukrajinske vojake. Uporniki obtožbe zavračajo in menijo, da je ta izjava »samo še ena v vrsti provokacij in lažnih informacij ukrajinske strani, ki poskuša destabilizirati situacijo, da bi lahko izvedla agresijo«. Ni pa nujno, da te obtožbe že pomenijo pokop premirja.

Predstavnica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi v Ukrajini Heidi Grau , ki je poleg nemških in francoskih diplomatov glavna posrednica med obema stranema ukrajinskega konflikta, je še pred nekaj dnevi hvalila sklenjeni dogovor o premirju tudi zato, ker naj bi prepovedal uporabo brezpilotnih letal in namestitev težkega orožja v bližini naselij, zlasti v bližini vrtcev, šol in bolnišnic, s čimer bi bili bolje zaščiteni civilisti ob 450 kilometrov dolgi frontni črti. Predvsem pa naj bi premirje trajalo zato, ker na obeh straneh brez odobritve vrhovnega poveljstva ne bi smeli več s streljanjem odgovoriti na sovražnikov napad in ogenj. A na novinarski konferenci v ponedeljek je Kravčenko izjavil, da vojakom v situaciji, ki je zanje smrtno nevarna, nihče ne sme prepovedati, da bi streljali nazaj.

Nemške zahteve Rusiji

V spopadih v vzhodni Ukrajini je od leta 2014, ko je Ukrajina brez boja izgubila Krim, po ocenah Združenih narodov umrlo okoli 13.000 ljudi, največ v prvem letu vojne, ko je septembra 2014 tudi propadel prvi sporazum o premirju iz Minska. Po drugem sporazumu o premirju iz Minska februarja 2015, h kateremu sta poleg OVSE veliko prispevali Nemčija in Francija, so sledili občasni manjši spopadi. Vendar do uresničitve sporazuma ni moglo priti, ker ni bilo premirja, ki bi bilo njegova prva etapa. Sedanje premirje, če bi do njega prišlo, bi omogočilo vrh štirih v Berlinu, ki bi moral biti že spomladi in ki bi se ga, kot tistega v Parizu decembra 2019, udeležili voditelji Rusije, Ukrajine, Nemčije in Francije, Vladimir Putin, Volodimir Zelenski, Angela Merkel in Emmanuel Macron. Sledile bi regijske volitve v vzhodni Ukrajini in potem postopna vključitev obeh separatističnih regij, Luganska in Donecka, v Ukrajino, ki bi jima priznala avtonomijo.

Putin in Zelenski se načelno strinjata z mirovnim načrtom iz Minska. Je pa zdaj nemški zunanji minister Heiko Maas kot pogoj za vrnitev Rusije v skupino G7, ki bi tako postala G8, za kar se zavzema ameriški predsednik Donald Trump, zahteval, da v Moskvi prispevajo k rešitvi ukrajinskega konflikta. Dejal je tudi: »Ne moremo zgolj s skomigom ramen sprejeti tega, da je prišlo v Evropi 21. stoletja do takšne spremembe meje. Nikakor nočemo, da bi Moskva mislila, da bo, če bo rešeno vprašanje vzhodne Ukrajine, rešeno tudi vprašanje Krima.« Skratka, Maas ni pripravljen Rusiji prepustiti Krima in se odpovedati pet let starim gospodarskim sankcijam v zameno za mir v vzhodni Ukrajini. A potemtakem tudi Vladimir Putin ne bo imel razloga, da bi popuščal v vzhodni Ukrajini, kjer je najbrž tisti, ki vleče niti.