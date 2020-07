Slovenske odbojkarice so lani uspešno nastopile na evropskem prvenstvu, ki so ga skupaj gostile Turčija, Poljska, Slovaška in Madžarska. Letos poleti bi se morala naša dekleta v kvalifikacijah boriti še za tretjo uvrstitev na prvenstvo stare celine. Čeprav je dolgo kazalo, da bo CEV kvalifikacije uspel izpeljati v prvotnem terminu, a v le nekoliko drugačni obliki, so se na evropski zvezi zdaj vendarle odločili, da bodo tekmovanje prestavili na januar.

Temu je botroval predlog Odbojkarske zveze Slovenije, ki sta ga ob poslabšanju razmer v zvezi s pandemijo covid-19 v praktično vseh evropskih državah podprli tudi Češka ter Bosna in Hercegovina, proti spremembi termina je bila le Latvija. Glede na format tekmovanja, po katerem bi odbojkarice prvi turnir odigrale v Latviji, drugega pa v BiH, bi morala namreč celotna slovenska izbrana vrsta po povratku iz Zenice za dva tedna v karanteno. Za klube, ki bodo s tekmami slovenskega prvenstva začeli že 19. septembra, bi to pomenilo, da odbojkarice ne bi bile na voljo za ključni del priprav pred sezono, prav tako pa bi reprezentantke, ki si kruh služijo v tujini, lahko dobile prepoved nastopanja za izbrano vrsto.

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2021, ki bo potekalo v Srbiji, Bolgariji, Romuniji in na Hrvaškem, bodo tako potekale med 7. in 17. januarjem prihodnje leto. Moška izbrana vrsta kvalifikacij ne bo igrala, saj so fantje na prvenstvo, ki ga bodo gostile Poljska, Češka, Estonija in Finska, že uvrščeni.