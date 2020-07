Posnetek za njo vozečega avta kaže, kako nevarna udeleženka v prometu je bila v soboto 34-letna Slovenka. Malo je vozila po svojem pasu, tu in tam zavila desno na bankino, prevozila črto sredi vozišča, se za las izognila trčenju v druga vozila. Ustavilo jo je krožišče, ki ga ni uspela zvoziti, zaletela se je v drug avto, njo pa je odbilo v prometni znak, ki se ji je postavil na pot. A takrat se je prava drama šele začela.

Na kraj nesreče so kmalu prišli policisti, ki pa jih voznica in njena lažje poškodovana sopotnica nista bili veseli. Očitno pijana, tako so pripovedovale priče, je 34-letnica odklonila alkotest, oni pa so jo na osnovi ostalih pričevanj aretirali. Policistom je skušala razložiti, da ni ona vozila peugeota, iz katerega se je kakšno minuto prej skoraj zvrnila na trdna tla. Histerično je psovala može v modrem, zato so ji nadeli lisice.

Po poročanju hrvaških portalov se je ženska takrat še posebno vznemirila. Dva policista je skušala ugrizniti, a ji ni uspelo, tretjemu je zobe zarila v desno nogo. Ko so jo končno uspeli spraviti v službeno vozilo, je enemu pljunila v obraz. »J**em ti mater tistemu, ki me je zvezal. Boste že videli. Smeti policijske, prasci. Vse vas bom ubila,« je po poročanju portala 24sata norela Slovenka. Enega je med vožnjo uspela še brcniti. Še isti večer je pristala na psihiatričnem oddelku bolnišnice v Pulju, pred sodnikom za prekrške pa se bo morala zagovarjati zaradi celega kupa prekrškov.