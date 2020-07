Od ponedeljka so v Iranu zabeležili 2600 novih okužb, od začetka epidemije se je skupaj okužilo 278.827 ljudi. Ponoven porast okužb je po ocenah strokovnjakov posledica rahljanja omejitev v zadnjih tednih, saj so ljudje opustili spoštovanje higienskih pravil, prav tako pandemije ne jemljejo več resno. Zaradi naraščanja okužb so oblasti med drugim ponovno uvedle obvezno nošenje mask v zaprtih javnih prostorih.