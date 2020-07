Na Hrvaškem so 24. junija zabeležili 22 novih okužb, naslednji dan je sledil skok na 70 okužb. Od minulega petka do nedelje so na Hrvaškem potrdili skupno skoraj 330 novih okužb.

Glede na dnevna poročila posameznih županijskih štabov civilne zaščite je bilo v preteklih 24 urah največ novookuženih na območju Zagreba, kjer so potrdili 11 okužb. V istrski županiji je bilo sedem novih primerov. Umrli sta ženski, stari 79 in 81 let. V preostalih hrvaških obalnih županijah so od nedelje zabeležili samo eno novo okužbo s koronavirusom, in sicer v splitsko-dalmatinski županiji.

Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravje (HZJZ) Krunoslav Capak je dejal, da so k zmanjšanju števila na novo okuženih prispevali poostreni ukrepi, ki so jih uvedli v začetku prejšnjega tedna.

Na Hrvaškem so od prejšnjega ponedeljka obvezne zaščitne maske v trgovinah ter v ustanovah, kjer so zaposleni v neposrednem stiku z uporabniki storitev. Podobni ukrepi veljajo tudi za frizerske in kozmetične salone.

Na novinarsko vprašanje, kako komentira odločitev Litve, da na svoj rdeči seznam uvrsti Hrvaško zaradi povečanja števila okuženih v preteklih dneh, je Capak med drugim odgovoril, da je to posledica zvišanja števila novih okužb v preteklih tednih. Kot je poudaril, je Hrvaško najbolj prizadela odločitev Slovenije o uvrstitvi Hrvaške na rumeni seznam.

Capak je dodal, da epidemiološke napovedi za prihodnje dni predvidevajo nadaljnje zmanjševanje števila novih okužb na dnevni ravni. Pričakuje, da bo Hrvaška takrat izpolnila tudi kriterije, ki jih je za odprtje meja določila Evropska unija, in da bodo nato vse države članice EU odprle svoje meje za hrvaške državljane.

Pomočnik hrvaškega notranjega ministra Damir Trut je sporočil, da so na območju vukovarsko-sremske županije od danes do 4. avgusta omejili število udeležencev na porokah na najožje svojce in poročne priče. Ukrepe so poostrili, ko so ugotovili, da so poroke s po več sto povabljenimi prispevale k hitremu širjenju okužb v zadnjih nekaj dneh.

Capak je dodal, da v štabu razmišljajo o uvedbi podobnega ukrepa za celotno državo. O tem se bodo pogovarjali na srečanju štaba v sredo.

Minister Beroš je novinarjem povedal, da je na Hrvaškem trenutno 1150 aktivnih okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah se zdravi 147 bolnikov s covidom-19, med njimi je devet priključenih na ventilatorje.

Doslej so na Hrvaškem potrdili 4370 primerov okužb, okrevala je 3101 oseba. Za covidom-19 je umrlo 122 bolnikov. Opravili so več kot 104.000 testiranj, od tega 1028 v zadnjih 24 urah. Pozitivnih je bilo 4,2 odstotka vseh testiranih vzorcev. Okuženi so na Hrvaškem v povprečju stari nekaj več kot 47 let.