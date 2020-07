V Srbiji je v bolnišnicah 4776 bolnikov, od tega jih je 187 na ventilatorju. Skupno so v Srbiji potrdili 20.498 primerov koronavirusa, od tega je umrlo 461 oseb.

Razmere se ne umirjajo niti v BiH, kjer so ob 1644 testiranjih potrdili 244 okužb, umrla sta dva bolnika. Samo na območju Sarajeva so v zadnjem dnevu potrdili 84 novih primerov okužbe. V BiH so skupno potrdili že več kot 8100 okužb in 247 smrtnih primerov, samo v Federaciji BiH so skupno doslej potrdili 4450 okužb s koronavirusom, umrlo je 97 ljudi.

Oblasti v Federaciji BiH so v petek znova razglasile epidemijo, niso pa uvedle novih omejitev, le poziv državljanom, naj spoštujejo varnostno razdaljo in nosijo zaščitne maske. Enako velja za območje Republike srbske.