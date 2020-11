Pomočnik ministra za zdravje Goran Čerkez je na novinarski konferenci dejal, da so novi ukrepi nujni zaradi vse resnejših razmer, saj prebivalci veljavnih ukrepov ne spoštujejo. Kritičen je bil tudi do oblasti kantonov, ki da so pri ukrepanju povsem pasivne, čeprav imajo pooblastila na vrsti področij, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Čerkez je pojasnil, da je edini izhod prekinitev verige okužb, saj to ni mogoče, ko se koncertov udeležuje več tisoč ljudi, nočni klubi so polni, politične stranke pa pred nedeljskimi lokalnimi volitvami pripravljajo zborovanja, kot da ni epidemije. V minulih dveh tednih je bilo več volilnih zborovanj z več sto udeleženci, policija in inšpektorji pa niti v enem primeru niso posredovali zaradi kršenja ukrepov, je opozoril.

Prebivalce, še posebej starejše, je pozval, naj v prihodnjih 20 dneh spoštujejo ukrepe in naj omenijo gibanje na minimum.

V srbski entiteti Republiki srbski ni omejitev gibanja, tako kot drugod po državi je obvezno nošenje zaščitnih mask na prostem.

V zadnjih 24 urah so po 5400 testih, kar je največ v enem dnevu doslej, potrdili več kot 1600 novih okužb s koronavirusom, 46 bolnikov je umrlo. V Federaciji BiH imajo trenutno več kot 17.000 aktivnih okužb.

Število okužb je blizu povprečja v minulem tednu, medtem ko narašča število bolnikov, ki so podlegli covidu-19. V Federaciji BiH je v zadnjem dnevu umrlo 29 bolnikov, v Republiki srbski 16, en bolnik pa je umrl v distriktu Brčko.

V BiH so doslej potrdili več kot 65.000 okužb s koronavirusom, umrlo je 1630 bolnikov s covidom-19, še poroča Hina.