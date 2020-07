V nesreči ni bilo udeleženo kako drugo vozilo. Hujše posledice je verjetno preprečil betonski električni drog, na katerega se je ob zdrsu naslonil avtobus, je poročal lokalni novičarski portal kaportal.hr. Objavili so tudi fotografijo avtobusa, ki leži prevrnjen na desni bok na travniku v neposredni bližini hiš v karlovškem predmestju Tušilović.

Medtem ko je kaportal poročal, da so v bolnišnici v Karlovcu oskrbeli voznika in pet potnikov, ki so lažje poškodovani, je novičarski portal index.hr objavil, da naj bi bil lažje poškodovan samo voznik avtobusa, potniki pa da niso bili poškodovani.

Kaportal je še zapisal, da so bili vsi potniki državljani Bosne in Hercegovine ter da je avtobus bil na poti iz Berlina čez Avstrijo, Slovenijo in Hrvaško proti BiH. Kot so dodali, preiskava o vzrokih nesreče, ki je očitno minila brez hujših posledic, še poteka. Jutarnji list je na svoji spletni ugibal, da je morda šlo za utrujenost voznika.