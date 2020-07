Sirske parlamentarne volitve bodo jutri izpeljali na okoli 70 odstotkih državnega ozemlja pod nadzorom režima Bašarja Al Asada v devetem letu državljanske vojne, ki je terjala okoli 380.000 mrtvih in pognala v beg več kot polovico prebivalstva. To je leta 2011 štelo okoli 22 milijonov. Okoli pet milijonov se jih je medtem zateklo na tuje, največ v sosednjo Turčijo, kar 3,6 milijona.

Na dvomljivem referendumu po izbruhu oboroženega upora proti vladnim silam so leta 2012 v Siriji sprejeli ustavne spremembe, ki so vpeljale večstrankarski sistem z vrsto omejitev. Med njimi je tudi ta, da stranke ne smejo biti organizirane na verski osnovi, s čimer so izločili kurdske muslimanske brate. Z ustavo je tudi določeno, da mora delavcem in kmetom pripasti vsaj polovica od 250 parlamentarnih sedežev, preostali pa so na voljo kandidatom drugih dejavnosti. Pred ustavnimi spremembami sta bili dve tretjini poslanskih mest namenjeni edini dovoljeni stranki, Bašarjevi stranki Baas, preostanek pa neodvisnim kandidatom.

Dvakrat prestavljene zaradi virusa Tokrat je na različnih listah, med katerimi pa ni prave opozicije, okoli 2100 kandidatov. Med njimi je nekaj takšnih, ki so na seznamu zahodnih sankcij zaradi zločinov proti človečnosti v obračunavanju z uporniki, ki so zdaj z rusko pomočjo potisnjeni v pokrajino Idlib na sirskem severozahodu. Volitve so bile sprva predvidene že sredi aprila, nato pa dvakrat preložene zaradi virusne epidemije, ki pa po nezanesljivih podatkih zaradi splošnih razmer v državi za zdaj ni bila tako pereča kot v soseščini. Poročajo o manj kot petsto obolelih in 22 umrlih, resda brez kakršnih koli podatkov o testiranjih. V nedeljo bodo tako odprli dobrih 7300 volišč, nekatere med njimi na območjih, ki jih režim leta 2016 ni nadzoroval, na primer v Alepu, Homsu, Dari in Rožavi ter seveda Idlibu.

Predvolilna čistka pri vladajočih Nobenega dvoma ni, da bo absolutna zmaga pripadla vladajoči nacionalni napredni fronti s koalicijo strank, ki so v celoti podvržene vodilni arabski socialistični stranki Baas. Na zadnjih volitvah ji je pripadlo 200 poslanskih mest. Pred tokratnimi volitvami so opravili poskusne znotrajstrankarske volitve in z njimi svojevrstno čistko tistih, ki po mnenju vodstva (Bašarja Al Asada) niso dali ustreznega prispevka v obračunu z uporniki. Kandidati se na ulicah Damaska in tudi drugod predstavljajo na plakatih, glavne obljube pa so obnova mest, vzpostavitev infrastrukture, povrnitev razseljenih oseb na domove, predvsem pa zajezitev inflacije, ki cene hrane dviguje v nebo, saj so se v letu dni podvojile. Pod robom revščine po navedbah svetovnega programa za hrano živi 80 odstotkov prebivalstva. Za razseljene osebe v Siriji, ki živijo zunaj območij vladnega nadzora, so predvidena posebna volišča. Sirci na tujem nimajo pravice voliti, zato svoje volje ne more izraziti niti okoli šest milijonov beguncev.