Obeta se, da bo o naslovu odločala tekma, v kateri vodilna Olimpija za osvojitev naslova ne bi smela izgubiti. Kar bi bilo skladno z boksarskim moralnim imperativom, da si izzivalec ne zasluži naslova, če od branilca ni evidentno boljši. A če je vse tako pravljično harmonično, bi bilo še bolj, če bi se v zadnji tekmi dovolilo Lotriču, gonilni sili letošnjega Celja, igrati. Brez njega takšna tekma ne bo, kar bi lahko bila. Podpišem torej peticijo za Lotriča. Seveda pa se mora to nedeljo odigrati še predzadnji krog. Nedelja se bo začela v Murski Soboti, kjer Mura, ki ji z domačim »zgolj remijem« vendarle ni uspelo veliko prizadevanje spotakniti Olimpijo. V tekmi, v kateri je Bezjak upravičil nakup. K njim prihaja Aluminij, tekma pa bo neposreden obračun za četrto mesto. Mura za gosti zaostaja dve točki in šteje samo zmaga, igrala pa bo brez dveh glavnih branilcev in kaznovanega trenerja. 1.65 je koeficient na najbolj pričakovan dogodek te tekme, to pa je, da bosta gol dali obe ekipi. In naj se tudi pri tem ustavimo. V drugi tekmi Triglav brez glavne naveze Wilmots-Milanović, pričakuje Bravo. Najvarnejša stava se zdi 1.31 vreden dvojni znak na goste, ne gre pa pozabiti na »več od 2.5« gola skupno, za kar stavnica ponuja malenkost spodobnejših 1.70. Lahko pa da pade tudi več od treh golov.

V tretji tekmi Maribor pričakuje od zle usode razbremenjene Domžale. Z menda prebujenim Sikimićem. Primarna stava v tej tekmi je »oba gol«, vendar pa Maribor letos ni slučajno slab, Domžalam pa ne bi bilo odveč dosoliti mariborske rane. Koeficienti na njihovo presenečenje niso slabi. 2.40 obeta dvojni znak na Domžalčane in celih 5.30, če bi zmagali. Olimpija – Tabor? 1.89 je koeficient na »oba gol«, kar je možno, predvsem pa seveda 1.33 na zmago kompletirane Olimpije. In še Rudar – Celje. Predzadnja priložnost Rudarja, da zmaga. 1.80 je stavniški koeficient, da bosta obe ekipi zadeli, kar Rudarju resda ni uspelo od začetka junija, bi mu pa lahko tokrat. A pozornost zbuja tudi 2.40 na opcijo, da skupaj ne bosta padla več kot dva gola.