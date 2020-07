Motociklisti elitnega razreda motoGP se po osmih mesecih premora zaradi pandemije koronavirusa le dočakali vrnitev na dirkališča. Tako kot pri kolegih iz formule 1 bo tudi njihova sezona okrnjena, saj bo namesto predvidenih 19 preizkušenj na sporedu le 13 – prav vse na evropskih tleh. Prvo dirko z jutrišnjim pričetkom ob 14. uri bo gostila steza v Jerezu v Španiji, najvišjo stopničko na zmagovalnem odru pa bo branil aktualni svetovni prvak in domačin Marc Marquez. Voznik Honde je z najhitrejšim časom na prostem treningu že vložil kandidaturo za četrto zmago na tem prizorišču, s tem pa tudi pritrdil poznavalcem, ki ga letos znova vidijo kot najresnejšega favorita za končni uspeh. Če mu bo uspelo, se bo po številu naslovov izenačil z legendarnim Valentinom Rossijem (7). »Pozimi sem imel težave. Bil sem zaskrbljen, a sem zdaj bolj sproščen. Na motociklu se počutim bolje, bolj pomirjeno,« je po uverturi v dirkaški konec tedna dejal Marc Marquez.

Družbo mu bo v ekipi delal njegov tri leta mlajši brat Alex. Za 24-letnika bo to krstna sezona v motoGP, potem ko je lani slavil zmago v skupnem seštevku razreda moto2. Bratska naveza bo sicer trajala le to sezono, saj so pri Hondi za leti 2021 in 2022 že sklenili pogodbo s Polom Espargarojem. Kljub enakima motocikloma za glavnega izzivalca Špancu ne velja njegov brat, temveč Andrea Dovizioso, ki je zadnje tri sezone končal kot podprvak. A štiriintridesetletni veteran Ducatija še vedno ni povem okreval po zlomu ključnice na dirki motokrosa v Faenzi, poleg tega pa mu težave povzroča tudi nov tip pnevmatike, ki velja za eno večjih novitet v tej sezoni. »Pnevmatika je velika novost in je še ne razumem povsem. Govora ni le o drugačni sestavi, temveč popolnoma drugačni gumi. Verjamem, da ima velik potencial, a za zdaj še nisem zadovoljen z njo,« je priznal Andrea Dovizioso.

Karavana bo po uvodni dirki ostala v Jerezu, saj bo naslednji teden še ena dirka za VN Andaluzije.