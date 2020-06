Skupno bo imela sezona 2020 po danes objavljenem prenovljenem koledarju 13 dirk, prav vse pa bodo med julijem in novembrom na evropskih tleh, so sporočili organizatorji.

Dodali so, da obstaja možnost, da bi izpeljali dodatne štiri dirke pozneje v letu tudi na drugih celinah. Odločitev o tem bo znana najpozneje do 31. julija, so še zapisali, in sporočili, da se bo sezona končala najpozneje 13. decembra in imela največ 17 dirk.

Vsi datumi dirk in morebitno dovoljenje za prisotnost gledalcev so predmet sprotne ocene pandemije in tveganj ter dovoljenj pristojnih oblasti, so še zapisali na spletni strani motoGP.