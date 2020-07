Potem ko so organizatorji mednarodnega tekmovanja v balvanskem plezanju Triglav The Rock lani za prizorišče izbrali Kongresni trg, se letos plezalci selijo nad Ljubljanico. Triglav The Rock bo letos potekal 30. avgusta. Ta dan bodo plezalci najprej lahko plezali po različnih stavbah, spomenikih in ograjah, kjer bodo postavljeni posebni izzivi za plezalce. Najboljših šest plezalcev se bo nato pridružilo povabljenim tekmovalcem iz Slovenije in tujine v večernem finalu, ki bo nad Ljubljanico. Nad reko bodo organizatorji namreč postavili posebno plezalno steno, na kateri bosta hkrati tekmovala dva plezalca.

»Nadgradnja projekta Triglav The Rock Ljubljana se je po eni strani razvila iz koronskih omejitev in nezmožnosti organiziranja tekmovanja na Kongresnem trgu, zato bomo letos dnevni del izvedli kot serijo plezalnih izzivov po stavbah, strukturah in ograjah v središču mesta,« je pojasnil vodja agencije Extrem Simon Rožnik in dodal, da s finalnim plezanjem nad Ljubljanico hkrati nadaljujejo tudi zgodbo lanske odbojke na Ljubljanici. Lansko poletje so namreč lahko obiskovalci z nabrežja spremljali tekmo med svetovnimi odbojkarskimi zvezdniki, ki so tekmovali na plavajočem igrišču sredi Ljubljanice. Z dogodkom so organizatorji takrat naznanili skorajšnji začetek tekmovanja EuroVolley 2019, ki je potekalo v Stožicah. žir