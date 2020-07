Merjenje zadovoljstva potrošnikov: Mnenje ne šteje prav dosti

Zadovoljstvo potrošnikov je postalo za podjetja zelo pomembna in zanimiva informacija. Večina meritev zadovoljstva na posameznikovo življenje nima občutnega neposrednega vpliva, v nekaterih poslovnih modelih – denimo pri Uberju in Airbnb – je učinek zaznaven predvsem zato, ker ocenjevanje zadovoljstva poteka dvosmerno: potrošnik ocenjuje ponudnika in ponudnik ocenjuje potrošnika.