Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, so sporočili z Arsa.

Župan Občine Kobarid Marko Matajurc je za STA povedal, da doslej v občini niso zabeležili materialne škode. To mu je potrdil tudi vodja Civilne zaščite Kobarid Sandi Vončina.

"Sodeč po odzivih ljudi, s katerimi smo se pogovarjali, so se nekateri pošteno prestrašili, saj sunek niti ni bil tako šibek. Nekateri se namreč še dobro spomnijo potresov pred 16. oziroma 22. leti," je še dejal kobariški župan.

Potres so občutili tudi na avstrijskem Koroškem, je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA sporočila seizmološka služba avstrijskega zavoda za meteorologijo in geodinamiko. Da so ljudje čutili tresenje tal, pa po pisanju tržaškega dnevnika Il Piccolo poročajo tudi iz italijanskih dežel Furlanija - Julijska krajina in Benečija (Veneto).