V času, ko imamo ljudje več tisoč prijateljev na facebooku in je na twitterju ter drugih spletnih avditorijih v vsakem trenutku več Slovencev, kot bi jih zmogel sprejeti kak prireditveni prostor, divji ples posameznikov na družbenih omrežjih ne ostane neopažen. Tudi na tiste, ki obračunavajo v zavetju anonimnosti, prej ali slej posveti luč, saj vsak zapis, četudi brez podpisa, pušča prepoznavne sledi. Neprimerne objave ranijo, sprožajo burne odzive in nemalokrat se začnejo razprave o tem, kje je posameznik, ki neusmiljeno obračunava z drugače mislečimi, zaposlen in kaj na to pravi njegov delodajalec.

Delodajalci so ob spletnih ekscesih svojih sodelavcev vedno bolj v zadregi, saj si prizadevajo za ugled in zaupanje in čim bolj nemoteno poslovanje – od tega so navsezadnje odvisni poslovni rezultati in delovna mesta. Pritožbe delodajalcem, na katere se obračajo skupine in posamezniki, s katerimi sodelavci obračunavajo na svojih zasebnih spletnih profilih, pa so vedno pogostejše. Ignoriranje težav v upanju, da bodo izzvenele, da se bodo prizadeti pomirili, da bo zdaj ta, zdaj oni sodelavec enkrat že dozorel in uvidel nesmiselnost spletnih obračunov, očitno ni obrodilo sadov. Tudi odgovori delodajalcev prizadetim v smislu: »Oh to, da bi vas bilo treba požgati, je naš sodelavec napisal v svojem prostem času, na svojem zasebnem profilu, svoboda govora, saj razumete, to ni naša stvar, drugače je čisto prijazen družinski človek,« ne razrešujejo težave. Slaba luč, če sodelavci brutalno obračunavajo s celim svetom, hitro pade tudi na organizacijo. Če drugega ne, bodo vodstvo in zaposleni ob odmevnosti primera deležni številnih neprijetnih vprašanj poslovnih partnerjev in kupcev. Lahko pa situacija preraste v krizno situacijo z resnimi posledicami za organizacijo in vpletene posameznike. Najbolj bolijo in tudi najdražje so posledice za ugled in zaupanje.

Nikjer nas ne omenjajte, nikjer nas ne označujte

Ko se začnejo brutalni napadi na spletu, prizadeti najprej pogledajo, od kod prihaja napadalec in kje je zaposlen. Do podatkov o delodajalcu pač ni težko priti, saj mnogi uporabniki že v svoj profil zapišejo, kje so zaposleni in kaj delajo, ali pa do delodajalca pripelje preprost vpis besnega tviteraša ali facebookarja v iskalnik. Nerodno je, če se izkaže, da gre za izpostavljenega predstavnika podjetja ali organizacije, ki deluje v nasprotju z vsemi organizacijskimi vrednotami. Podjetja in organizacije si pomagajo na različne načine. Zaposlenim v vse možne akte zapišejo, da morajo delovati na način, ki ne škodi ugledu družbe, kar velja tudi za spletno komunikacijo. Posebej poudarijo, naj sodelavci v zasebnem udejstvovanju, pa naj bo to v interesnih, političnih, spletnih ali drugih izpostavljenih okoliščinah, to počnejo izključno v svojem imenu in ne v imenu družbe. Ob tem med vrsticami prosijo: za božjo voljo, nikjer nas ne omenjajte, nikjer nas ne označujte. Ne pišite imena delodajalca v svoje zasebne profile in v nobenem trenutku na družbenih omrežjih ne dajajte vtisa, da to, kar komunicirate, komunicirate v imenu delodajalca. In seveda, v svoji spletni komunikaciji ne razkrivajte notranjih informacij, ne fotografirajte internih zabav in dogodkov, poslovnih prostorov in sodelavcev in tega ne objavljajte na družbenih omrežjih. Ne zaleže kaj dosti. Že naslednji dan je vse na facebooku.

Organizacije in podjetja neprimerna komunikacija sodelavcev na družbenih omrežjih upravičeno skrbi. Rešitev iz zagate ne leži v tej ali oni prepovedi, pač pa v izobraževanju in ozaveščanju sodelavcev, krepitvi odnosov in vodenja, organizacijske kulture in komunikacije, ki ne rani.