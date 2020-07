Drugi največji svetovni proizvajalec piva na svetu, prvi je Anheuser-Busch InBev, je kljub slabšim rezultatom v prvih dveh četrtletjih optimističen, saj se prodaja piva s sproščanjem omejitvenih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa počasi krepi.

Prodaja je najbolj upadla na ameriški in afriški celini, padce pa so zabeležili tudi na Bližnjem vzhodu in na vzhodnoevropskih trgih.

So pa v Heinekenu kot pozitivno novico izpostavili, da se je za dvomestno število okrepila prodaja njihovega brezalkoholnega piva. Rast so zabeležili v vseh regijah, zlasti pa v ZDA in Mehiki. Nizozemski pivovar sicer prodaja več kot 250 znamk pijač, v 70 državah pa zaposluje okoli 80.000 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.