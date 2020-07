Slovenski kadrovski kongres ima novo lokacijo

Slovenski kadrovski kongres 2020 je največji HR-dogodek v slovenskem prostoru, ki se uvršča tudi med največje HR-dogodke v regiji. Letos bo potekal 3. in 4. septembra, in sicer v amfiteatru Avditorija Portorož, na odprtem nadkritem prizorišču, ki ima 1777 sedišč. Naslov letošnjega kongresa je Paradoksi sedanjosti. »Vse, kar je del življenja, je paradoks. Domala vsi sodobni izzivi, s katerimi so soočajo voditelji in HR-strokovnjaki, so ujeti v protislovja,« poudarjajo organizatorji (Planet GV in Slovenska kadrovska zveza). Na kongresu se bodo udeleženci pobliže soočili s naslednjimi temami: starejše generacije vs. mlajše generacije; spremembe vs. priložnost; tehnologija vs. človek in kompetence sedanjosti vs. kompetence prihodnosti. Soočanje s paradoksi slehernega posameznika in sleherno organizacijo nenehno meče iz tira. Sposobnost vključiti in sprejeti obe skrajnosti protislovij je zato vseživljenjski učni izziv. Uspešni voditelji paradokse sedanjosti sprejemajo in presegajo. Zavedajo se skrajnih točk, a vselej poiščejo svojo zlato sredino. Uspešni voditelji so mojstri iskanja ravnovesja. Osrednji govorec kongresa bo dr. Tim Elmore, Growing Leaders, ZDA. »Prvič v zgodovini so na trgu dela prisotne štiri do pet generacij. Ne glede na razlike morajo slediti istim organizacijskim ciljem. Generacijski trk je lahko vir odličnega dopolnjevanja, prav tako pa je vir težav,« poudarja Elmore. Udeležencem bo predstavil izsledke najnovejše raziskave o značilnostih posameznih generacij. V interaktivni delavnici boste izvedeli, kaj cenijo posamezne generacije, kako najbolj učinkovito komunicirajo, opremili pa se boste tudi s praktičnimi nasveti, kako voditi predstavnike najmlajše generacije, imenovane Z. Na kongresu bodo svečano podelili prestižni priznanji kadrovski manager leta in kadrovski up leta. Kadrovski manager 2020 je mag. Ivan Papič, direktor sektorja kadri in splošne zadeve, Steklarna Hrastnik, mag. Kaja Galič pa bo prejela priznanje kadrovski up 2020 za najboljše znanstvenoraziskovalno delo s področja kadrovskega menedžmenta. Na kongresu pričakujejo več kot 400 HR-strokovnjakov in kadrovskih menedžerjev, odgovornih za izobraževanje in razvoj zaposlenih.