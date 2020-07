Zaradi spremenjenih razmer na trgu so v Boxmarku konec januarja predstavili program prestrukturiranja, v katerega je zajetih 900 zaposlenih. A kot je takrat zatrdil generalni direktor Marjan Trobiš, to ne pomeni, da bodo toliko ljudi tudi odpustili. Spomladi so nato napovedali, da bodo do konca aprila odpustili 288 ljudi.

V sredo je vodstvo na sestanku s sindikalisti napovedalo, da bodo do konca septembra v skladu s sanacijskim programom odpustili dodatnih do 350 zaposlenih, je danes poročal Radio Slovenija. Med razlogi za odpuščanje sta koronska kriza in upad naročil v avtomobilski industriji.

Trobiš je o trenutnih razmerah na trgu za radio povedal, da se soočajo s skoraj 40-odstotnim padcem v avtomobilskem sektorju in skoraj 80-odstotnim padcem v letalski industriji. Zato so se morali odločiti za zmanjšanje in prilagoditev proizvodnih potreb trenutnim razmeram, je dodal.

Sezname presežnih delavcev so v družbi pripravili že v začetku leta, odpuščali pa jih bodo postopno. Sekretar Sindikata tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije Slovenije za Podravje in Koroško Jaka Šilak je za radio dejal, da nihče ne ve, kdo bo dobil odpoved.

V sindikatu so si sicer prizadevali, da bi vodstvo še vsaj pol leta izkoristilo državne ukrepe zaradi covida-19 in s tem ohranilo delovna mesta in morebiti dobilo nova naročila. A so se nemški lastniki odločili drugače, del proizvodnje pa bodo selili na Hrvaško in v BiH. Sicer bodo lastniki V Kidričevem krepili kompetenčni center za raziskave in razvoj, službo pa naj bi do konca leta zagotovo zadržalo 800 delavcev, je še poročal Radio Slovenija.