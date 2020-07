Njegovi nastopi so domiselni, avtentični, posebni, vedno elegantno in prefinjeno povezani v homogeno celoto. Še na kratko o sporedu: G. Pelecis, D. Cimarosa, G. Donizetti, G. Verdi, H. Baermann, A. Piazzolla, G. Kancheli, S. Tanejev, A. Schinttke, S. Dreznin so avtorji, katerih dela boste slišali nocoj. Spev minljivosti, to je naslov nocojšnjega koncerta, je namreč nostalgično popotovanje v izgubljene čase. Koncertni program je posvečen pozabljenim čustvom, prijateljem in ljubljenim. Vsebuje zvočne zapise iz dnevnika glasbenika, ki so v kozmični povezanosti z zapisi skladateljev in s tem tudi s primarnimi človeškimi čustvi, ki jim skušamo pobegniti, jih preslepiti. Spev izgubljenega je upočasnitev, je ponovno srečanje samega s seboj in prebuditev vsega lepega v nas.