Matjaž Kek je zavrnil mamljivo ponudbo zagrebškega Dinama in se odločil, da bo ostal na položaju selektorja slovenske nogometne reprezentance. Informacijo je potrdil tudi predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović, ki se je s Kekom sestal v Celju. Mariborčan je veljal za prvi trenerski izbor Dinama za novo sezono. Hrvaški prvaki so mu dvorili in ponujali visoko pogodbo, a je Kek na koncu izbral nadaljevanje poti v reprezentanci. Pogodba z nogometno zvezo mu poteče leta 2022, ko bo v Katarju potekalo svetovno prvenstvo.