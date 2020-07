Vsem britanskim in drugim državljanom v karavani formule 1, ki niso iz Evropske unije, je madžarska vlada pred nedeljsko dirko odredila karanateno. Delu osebja v moštvih je med drugim omejila gibanje okoli steze, prav tako pa ne bo smelo zapuščati hotelov, v nasprotnem primeru sledi stroga kazen. Kršitelji bodo namreč lahko oglobljeni z denarno kaznijo do 15 tisoč evrov ali celo zaporom.

Kot še poročajo tuji mediji, se člani moštev ne bodo smeli prehranjevati zunaj steze in hotelov, v katerih so nastanjeni, znajti pa se bodo morali tudi glede prevozov do proge, saj taksijev in javnega prevoza ne bodo smeli uporabljati. To bo bržkone težava za številna moštva, saj ima kar sedem od desetih svoj sedež v Veliki Britaniji.