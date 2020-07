Po preteklih ocenah znanstvenikov se lahko smer Zemljinega magnetnega polja spremeni do ene stopinje letno, zadnje raziskave pa so pokazale, da je možen precej bolj drastičen zasuk, in sicer do desetih stopinj v obdobju enega leta, poroča revija Nature. Znanstveniki so do omenjenih izsledkov prišli na podlagi računalniške simulacije zunanjega dela Zemljinega jedra, ki se nahaja približno 2800 kilometrov pod njenim površjem. Sestavljeno je iz tekočega železa in niklja, vrtenje Zemlje okrog lastne osi pa povzroča v njeni sredici krožne električne tokove, ki so izvor magnetnega polja.

»Naše znanje o magnetnem polju je z izjemo zadnjih 400 let nepopolno,« pravi geofizik z univerze v Leedsu Chris Davies. Ta je s kolegico Christine Constable s kalifornijske univerze združil lastne računalniške modele z nedavno objavljeno raziskavo o gibanju magnetnega polja v zadnjih sto tisoč letih in naletel na podobnosti z njunima prognozama.

Znanstveniki lahko premikom magnetnega polja sledijo s pomočjo sedimentov, tokov lave in celo človeških objektov, a so pri tem še vedno prisotna določena ugibanja. Nova raziskava je pokazala, da pri hitrejših premikih magnetnega polja prihaja do njegove oslabitve, kar se je nazadnje zgodilo pred 39.000 leti. Tedaj se je polje zasukalo za 2,5 stopinje, posledično pa oslabelo v okolici zahodne obale Osrednje Afrike. »Razumevanje tega, ali računalniške simulacije pravilno odražajo obnašanje magnetnega polja v realnosti, predstavlja velik izziv. A naši rezultati se zelo dobro ujemajo z resničnim obnašanjem geomagnetnega polja tako v stopnji sprememb kot splošni lokaciji,« pravi Christine Constable.

»Nadaljnje preučevanje razvijajoče se dinamike teh računalniških simulacij ponuja koristno strategijo za dokumentiranje, kako se tako hitre spremembe pojavljajo in ali jih najdemo tudi v časih stabilne magnetne polarnosti, kakršni smo priča sedaj,« še dodaja znanstvenica.