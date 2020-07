Farmo kun v kraju Puebla de Valverde, ki leži približno 100 kilometrov severozahodno od Valencie, so inšpektorji pozorno spremljali od 22. maja, potem ko so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri sedmerici zaposlenih. Od tedaj nobena žival ni zapustila te farme, ki je edina v Aragoniji.

Odtlej so živali redno testirali. 13. julija so rezultati testov pokazali, da je okuženih 87 odstotkov živali, je povedal aragonski minister za kmetijstvo Joaquin Olona. Zato so se odločili za zakol 92.700 kun, da bi se izognili morebitnemu prenosu okužbe na ljudi, je povedal Olona.

Oblasti domnevajo, da je virus na farmo vnesel eden od zaposlenih, ki je nato okužil živali. Vendar pa po ministrovih besedah ni mogoče z gotovostjo potrditi, ali se virus prenaša z ljudi na živali in obratno.

Zakol več 10.000 kun so od začetka pandemije covida-19 odredili tudi na 20 farmah na Nizozemskem, potem ko so med kunami potrdili primere okužbe, so ta mesec sporočile nizozemske oblasti. Maja so ugotovili, da sta se dva delavca na farmah zelo verjetno okužila od kun. Po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) bi to lahko bil »prvi znani primer prenosa okužbe z živali na človeka«.