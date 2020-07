Inšpektorji uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so med 13. majem in 15. julijem prodajalcem na stojnicah in tržnicah zaradi nepravilnega navajanja porekla in neustreznega zagotavljanja sledljivosti zasegli tri stojnice ter 531 kilogramov sadja in zelenjave. Dvakrat se je to zgodilo na Primorskem in enkrat na Gorenjskem. Med zaseženim je bilo največ češenj, marelic in jagod, največ kršiteljev pa so znova odkrili med prodajalci na obcestnih stojnicah. Zanje uprava za varno hrano poudarja, da niso najbolj zaupanja vredna mesta za nakup sadja in zelenjave. Na to so pristojne državne institucije nedavno opozorili tudi župani vseh štirih obalnih občin. Ob goljufanju potrošnikov s poreklom sadja so izpostavili tudi pomanjkljivo higieno na stojnicah ob cestah, saj prodajalci največkrat nimajo na voljo niti tekoče vode niti sanitarij.

Slovenska imena – tuji lastniki

Finančna uprava in uprava za varno hrano nemočni ugotavljata, da sadje in zelenjavo ob cestah prodajajo študenti, in to prek pravnih oseb, ki imajo v Sloveniji le poštni predal, njihove odgovorne osebe pa živijo v tujini, v glavnem v Srbiji in Severni Makedoniji. Firme, ki velikokrat nosijo slovenska imena (Briška gajbica, Sadna dežela…), ustanavljajo za kratek čas, praviloma za manj kot leto dni, če neki pravni osebi prepovedo opravljanje dejavnosti, iste fizične osebe takoj ustanovijo drugo podjetje. Kmalu zatem ukinejo plačilni in transakcijski račun, zato pravnomočno izrečenih kazni nihče ne more izterjati od njih.

Tovrstne goljufije naj bi zajezil popravek zakona o kmetijstvu, ki predvideva, da bodo smele pravne in fizične osebe kmetijske pridelke prodajati le na mestu pridelave oziroma predelave, v registriranih ali odobrenih obratih, iz registriranih premičnih prodajnih objektov, s prodajo od vrat do vrat ter na stojnicah na registriranih tržnicah, sejmih, prireditvah in v zaprtih javnih prostorih.

Pa bo to učinkovita rešitev? Erna Skok, ki ima v bližini Maribora sadjarsko kmetijo in svoje pridelke prodaja tudi na tržnici, meni, da ne. Edino učinkovito rešitev vidi v tem, da bi prekupčevalcem, ki so jih zalotili pri goljufiji, onemogočili, da bi eno firmo zaprli in že naslednji dan odprli novo za opravljanje iste dejavnosti. »Takšni se s prodajo sadja in zelenjave nekaj let ne bi smeli ukvarjati,« je prepričana Skokova.