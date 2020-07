"Gre za ključne investicije, ki jih lahko naredimo za dolgoročno zdravje gospodarstva ter fizično zdravje in varnost Američanov," je Biden povedal novinarjem blizu njegovega doma v Wilmingtonu v zvezni državi Delaware. Gospodarska kriza zaradi pandemije koronavirusa naj bi ponujala enkratno priložnost za boljšo, močnejšo, bolj odporno in na izzive bolje pripravljeno gospodarstvo kot doslej.

Načrt zajema ideje, ki so jih v času boja za demokratsko predsedniško nominacijo zagovarjali bolj liberalni Bidnovi nasprotniki, vendar pa ne gre tako daleč kot "novi zeleni dogovor", ki ga zagovarjajo progresivni demokratski kongresniki in meri na celotno gospodarstvo brez neto izpustov toplogrednih plinov že do leta 2030.

A tudi ob teh razlikah dejstvo ostaja, da se brez dogovora med kongresom in Belo hišo ne bo dalo narediti ničesar, zato bo po mnenju poznavalcev na koncu nastala nekakšna mešanica, pa še to verjetno le v primeru, da demokrati ohranijo večino v predstavniškem domu, osvojijo večino v senatu, Biden pa slavi na volitvah 3. novembra. Brez tega bo svet po mnenju večine analitikov še vedno čakal na ameriško vodstvo v boju proti podnebnim spremembam.

Biden še ni razkril, kako bo ta 2000 milijard dolarjev vreden načrt financiral oziroma kje bo našel sredstva. Prav tako korporacij in Wall Streeta ni prestrašil z napovedjo prepovedi energije iz fosilnih virov ali določenih oblik izkoriščanja nafte, ki so bolj škodljive za okolje kot druge. Vprašanje je politično občutljivo in Biden kampanji predsednika Donalda Trumpa verjetno ne želi dati streliva za kritike.

Biden nima ničesar proti jedrski energiji, ki ne prispeva k segrevanju ozračja, poziva k okrepitvi raziskav na področju novih tehnologij, kot so izraba vodika v energetske namene, novi načini shranjevanja sončne energije in energije na veter ter tehnologije za omejevanje izpustov toplogrednih plinov iz termoelektrarn. Načrt predvideva izboljšanje energetske učinkovitosti zgradb, spodbujanje uporabe električnih avtomobilov in druge ukrepe.

"Ko Donald Trump govori o podnebnim spremembah, mu pade na pamet le beseda prevara. Ko jaz mislim o tem, mislim na delovna mesta," je dejal Biden. Republikanci so Bidnov načrt "pozdravili" kot zapravljanje davkoplačevalskega denarja, ki bo uničilo delovna mesta.