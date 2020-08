Joe Biden demokratski kandidat za predsednika ZDA

Joe Biden, senator z osemnajstim najdaljšim stažem v ameriški zgodovini in podpredsednik za časa prvega ameriškega temnopoltega predsednika Baracka Obame, se je po dveh hitrih umikih iz kandidiranja za ameriškega predsednika v tretje prebil do nominacije demokratske stranke. Do izvolitve mu stoji na poti samo še Donald Trump, ki pa je zaradi globalne in najbrž tudi domače averzije do njegove vladavine praktično odpisan. ZDA naj bi tako dobile najstarejšega predsednika v zgodovini. A mnogi so pred štirimi leti mislili, da bo v Beli hiši prva predsednica.