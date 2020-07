Zrelostni izpit še prihaja

Osnovne in srednje šole so se zaradi epidemije zaprle v ponedeljek, 16. marca, teden dni kasneje pa je bila na spletu že objavljena peticija za preklic letošnje mature. »Glede na to, da so naši stiki z učitelji onemogočeni oziroma omejeni na socialna omrežja in spletne učilnice, dijaki nimamo optimalnih pogojev za pripravo na maturo. Prav tako bi s svojo prisotnostjo na maturitetnih preizkusih ogrožali tako svoje zdravje kot tudi zdravje profesorjev,« sta pobudnika, dijaka kranjske gimnazije, zajela bistvo problema. Prvi dan je peticijo podpisalo 2777 nasprotnikov mature, naslednji dan še 1270. Do začetka mature, ki je bil letos prestavljen na 30. maj, se je zbralo kar 5391 podpisov.