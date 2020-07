Do prometne nesreče je prišlo, ker se voznica, ki je vozila po Tivolski cesti iz smeri Dunajske ceste proti Celovški cesti, po tem, ko je iz desnega zapeljala na sredinski pas, ni prepričala, ali to lahko stori brez nevarnosti za druge, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Voznica je pri menjavi pasu z vozilom trčila v tovorno vozilo, ki je vozilo po sredinskem pasu. Po trčenju je vozilo odbilo na nasprotno stran ceste, kjer je trčilo še v vozilo voznika, ki je pripeljal nasproti. Po tem trčenju je vozilo voznice odbilo izven vozišča, kjer je trčilo v steno poslovne stavbe Eurocenter in betonski steber ob Tivolski cesti.

Policisti so povzročiteljici prometne nesreče izdali plačilni nalog.