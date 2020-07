Domžalski in celjski gasilci so ob prihodu naleteli na popolnoma razvit požar kabine, zaradi hitrega posredovanja pa jim je uspelo rešiti vsaj tovor, šlo je za lesene palete. Na kraju požara so bili v devetih minutah. »Tudi na Darsu so nam zelo pomagali, saj so takoj zaprli predor in nam omogočili, da smo res hitro prišli do tovornjaka.

Če bi zagorel še tovorni del, bi bila intervencija precej težja in vse bi bilo uničeno,« je povedal vodja izmene CZR Domžale Matjaž Korošec. Gasilci so svoje delo opravili v pol ure, avtocesta je bila zaprta še nekaj dlje, nakar so sprostili en pas, da zastoji niso bili prehudi. Vmes je promet potekal po vzporedni cesti.