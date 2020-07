Še kako dobro se spomnimo let, ko smo na Čehe gledali podcenjevalno in za koga slabšalno rekli, da je videti kot kakšen Čeh. Teh časov je konec, Češka pa je po osamosvojitvi in vstopu v Evropsko unijo postala država, ki sodi med razvitejše v regiji. Ko beseda nanese na avtomobilsko industrijo, pa gre za državo presežnikov. Je namreč visoko razvita, zaradi relativno poceni delovne sile pa so njihovi avtomobili cenejši v primerjavi s konkurenco.

In zakaj ima na Češkem avtomobilska industrija svetlo prihodnost? Gre za stabilno poslovno in politično okolje, z dobro razvitim transportom in telekomunikacijami. Delovna sila je izobražena (na različnih fakultetah vsako leto diplomira 80.000 študentov), vlada pa pri investicijah tujce spodbuja z olajšavami v višini do 60 odstotkov. Avtomobilski sektor sloni na treh proizvajalcih, Škodi Auto, koncernu Toyota Peugeot Citroën in Hyundaiju. Seveda imajo tudi razvejano mrežo dobaviteljev, v katero sodijo tudi Benteler, Bosch, TRW, Denso, Magna in Continental. Celotna industrija zaposluje 260.000 ljudi (po nekaterih podatkih celo 400.000), sektor pa prispeva k četrtini vsega češkega izvoza. »Prepričali sta nas kakovost čeških inženirjev in pa dolga avtomobilska tradicija. Zelo smo zadovoljni s kakovostjo lokalnih dobaviteljev delov,« je pred leti dejal Jean-Martin Folz, nekdanji predsednik uprave PSA Peugeot Citroën.

Hyundai je vložil milijardo evrov Seveda pa del industrije niso samo osebni avtomobili – prvi mejnik so sicer postavili v letu 2010, ko je proizvodnja osebnih vozil prvič presegla mejo enega milijona – temveč tudi tovornjaki, avtobusi in motorji. Najtežje tovornjake proizvajajo pri Tatri, ki tudi sicer sodi med proizvajalce vozil z najdaljšo tradicijo. Odločilen trenutek za razmah industrije sega v leto 1991, ko je Škoda kot četrta znamka postala del koncerna Volkswagen, s čimer je dobila dostop do najsodobnejših tehnologij. Na Češkem so zgradili tri tovarne (v Mladi Boleslav, Kvasini in Vrhlabi), leta 2008 pa so v Mlada Boleslav odprli tehnološki center, namenjen raziskavam in razvoju celotne skupine. Podjetje 89 odstotkov vseh proizvedenih avtomobilov izvozi, tri četrtine proizvodnje pa predstavljata modela fabia in octavia. Najpomembnejša trga sta evropski in azijski, želijo pa postati močnejši še v Indiji, Rusiji in na Kitajskem. Zelo pomembna zgodba sega v leto 2006, ko je Hyundai v tovarno v Nošovicah vložil milijardo evrov, bila je prva korejskega proizvajalca v Evropi in po mnenju stroke tudi najnaprednejša, njena zmogljivost pa je 300.000 vozil na leto. Koronavirus je seveda ohromil tudi češko avtomobilsko industrijo, ki pa počasi kaže sledi okrevanja. »Ko smo znova zagnali proizvodnjo, ni bilo lahko. Malce nas je strah, kako bodo trgi odreagirali. Pričakujemo, da se bo polna proizvodnja vrnila na raven pred virusom v letu 2021,« pojasnjuje Petr Novak, prvi mož podjetja Koyo Bearings, ki proizvaja rezervne dele tudi za avtomobilsko industrijo. Delo je sicer izgubilo 4000 ljudi, kar 42 odstotkov podjetij pa je v najbolj kritičnih mesecih razmišljalo o tem, da ni odpuščali zaposlene. Zato ne čudi, da se je oglasil češki predsednik vlade Andrej Babiš in dejal, da je treba zagotoviti nadaljnji razvoj in blaginjo v industriji. »Ta je soočena s strateškimi izzivi. Mora se prilagoditi električni mobilnosti, avtonomni vožnji in digitalizaciji, kar zahteva obsežna finančna sredstva,« pravi Babiš. Češka industrija je močno odvisna od avtomobilske, ki generira 9 odstotkov družbenega proizvoda in 26 odstotkov industrijske proizvodnje. Na Češkem takoj za Slovaško proizvedejo največ avtomobilov na prebivalca v svetu.