Celjska okrožna sodnica Marjana Topolovec Dolinšek se od oktobra lani trudi, da bi prišla do dna domnevni ugrabitvi nekdanje direktorice celjskih Nepremičnin Danice Doberšek. Slednjo naj bi 20. aprila 2018, tako pravi obtožnica, ugrabil njen nekdanji partner Branko Mrkun, ki jo je pod prisilo odpeljal do nepremičnine v Lešju pri Vojniku, ki jo je sodišče v pravdni bitki dodelilo Doberškovi. A Mrkun naj se s tem ne bi sprijaznil, zato naj bi Doberškovo poskušal z grožnjami prisiliti, da bi se hiši odpovedala.

Ko jo je pripeljal do objekta v Lešju, naj bi jo v enem od prostorov na stolu zvezal z lepilnim trakom in ji grozil z nožem, pištolo in verbalno, po nekaj urah ustrahovanja pa jo je odvezal in odpeljal nazaj v Celje. Obtoženec vztraja, da je šla oškodovanka z njim prostovoljno. Prvič mu sodišče ni verjelo, obsojen je bil na dve leti in štiri mesece zapora, a se je pritožil, celjsko višje sodišče pa je zadevo vrnilo v ponovno sojenje zaradi bistvenih kršitev kazenskega postopka, saj je Mrkunu sodila okrajna sodnica, ki mu ne bi (več) smela. V več kot tisoč strani obsežen spis se je zdaj zakopala druga sodnica, ki želi ugotoviti, kaj se je v Lešju dogajalo, saj obdolženi in oškodovanka vztrajata vsak pri svoji zgodbi in vlagata nove in nove dokazne predloge oziroma predlagata priče, ki bi lahko pomagale razjasniti okoliščine. V ta namen je obramba predlagala tudi zaslišanje Boštjana Kolarja iz Nove Cerkve, ki naj bi oškodovanko nekaj dni pred domnevno ugrabitvijo videl na posestvu v Lešju, čeprav sama trdi, da se posestvu ni upala približati niti od daleč.