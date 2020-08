Spomnimo, da so se 21. julija informacije o poskusu ugrabitve najprej pojavile na družbenih medijih. Moškega, ki naj bi mu dve ženski poskušali ugrabiti otroka, je policija prek medijev pozvala, naj kaznivo dejanje prijavi, in to je tudi storil. Razložil je, da je tistega večera z otrokom v vozičku pri bankomatu v Izoli dvigoval denar. Ko je za trenutek pogledal stran, je nekaj zaslišal, in ko se je obrnil, je otroka že držala neka ženska. Prijel jo je za lase in jo udaril, da je z otrokom vred padla po tleh. Pograbil je otroka in voziček in odhitel domov. Partnerici je povedal, kaj se je zgodilo, policije pa zaradi šoka ni obvestil, je izjavil.

»Po več kot mesecu kriminalistične preiskave na podlagi ukrepov policije, zbranih obvestil, pregledov videoposnetkov več varnostnih kamer, rezultatov analize bioloških sledi, zavarovanih ob ogledu kraja kaznivega dejanja, iskanja opisanih žensk in vozila ter drugih aktivnosti kriminalistov navedb prijavitelja nismo mogli potrditi,« je sporočila Anita Leskovec s PU Koper. Kriminalisti so prijavitelja nato še enkrat povabili na razgovor. Povedal je, da prijavo umika, ker se to sploh ni zgodilo.

Kriminalisti so zoper Izolana vložili kazensko ovadbo zaradi krive ovadbe, za katero je zagrožena kazen do dve leti zapora, je še sporočila Leskovčeva. mfr