Furgala so aretirali v četrtek, v petek pa je moskovsko sodišče zanj odredilo dvomesečni pripor, v katerem bo moral počakati na sojenje. Obtožen je, da je pred 15 leti naročil več umorov poslovnežev. Guverner zanika odgovornost.

Njegova nacionalistična Liberalno-demokratična stranka mu je izrekla podporo. Sporočila je, da se je danes na ulicah Habarovska zbralo 35.000 ljudi, ki so protestirali proti aretaciji Furgala.

Lokalni medij DVHab.ru je poročal, da se je na "največjem shodu v zgodovini mesta" zbralo med 20.000 in 30.000 ljudi. Ljudje so vzklikali "Svoboda!" in "Sergej Furgal je naša izbira!".

Manjši protesti so potekali tudi po drugih krajih v regiji Habarovsk, poročajo mediji. Furgalovi podporniki zbirajo tudi podpise pod peticijo za njegovo izpustitev, doslej jo je podpisalo več kot 40.000 ljudi.

Furgal je leta 2018 na regionalnih volitvah osvojil 70 odstotkov glasov, s čimer je močno porazil rusko vladajočo stranko Enotna Rusija.