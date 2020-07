Najzanimivejša liga na svetu

Posebne vrste snobi so tisti, ki pravijo, da gledajo samo »kvaliteten fuzbal«. Mislijo na svetovno, evropsko prvenstvo, ligo prvakov ali pač izključno Barcelono in Real. Da je vse drugo dolgčas. Obstaja tudi druga skrajnost. Da je dolgčas višjerazreden nogomet in da je srž igre na voljo zgolj v nižjih ligah za manj denarja in več srca. Zdi se, da je pod vplivom covida-19 drugo stališče začelo prehitevati prvo, kar v našem primeru pomeni, da se povečuje število tistih, ki menijo, da je najzanimivejša liga na svetu slovenska. Ne nazadnje so prizori s stadionov bistveno manj različni od predpandemičnih časov, kot je to v primeru velikih lig.