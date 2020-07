Najbolj priljubljene skladbe v Veliki Britaniji med letoma 1985 in 2015 so bile po eni od raziskav z vsakim letom bolj žalostne, a hkrati vedno bolj plesne in primerne za zabavo. Tipičen primer je plesna uspešnica Dancing on My Own Švedinje Robyn iz leta 2010, ki govori o tem, kako med tem, ko v klubu pleše sama, opazuje svojega bivšega z novim dekletom. Skladba naj bi imela velik vpliv tudi na druge avtorje in avtorice skladb, ki so začeli pisati skladbe, s pomočjo katerih lahko »odplešeš stran« svojo žalost.

Kljub temu je ritem skladb upadal, tudi po zaslugi vedno večjega števila hiphop in trap uspešnic. Leta 2017 je bila povprečna hitrost skladbe na britanskih lestvicah 104 udarce na minuto, v ZDA, kjer je bilo več hiphopa, pa samo še 90 udarcev na minuto. A zgolj v zadnjih treh letih se je trend obrnil, po mnenju nekaterih tudi zaradi svetovne krize, zaradi katere ljudje potrebujejo vedno več zabave in eskapizma, tudi s hitrejšimi skladbami.