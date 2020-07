O zakonitosti in ustavnosti ukrepov ter omejitve ustavnih pravic med uradno pandemijo

»Absolutno bi morali biti skeptični glede vlad, ki razglasijo izredna stanja. To nam trenutno kaže Madžarska. Če pa je po Schmittu (Carl Schmitt, odličen politični in pravni teoretik – filozof, op. A. T.) treba biti na kaj pozoren, je to nevarnost stalnih transformativnih izrednih pristojnosti (ukrepov, dodal A. T.) namesto začasnih, obrambnih.«*