Motoristi so premalo “pridni”

Motoristi obožujejo Zgornje Posočje in tako imenovano keltiko (cesto med Mostom na Soči in Želinom), žal pa je v teh krajih zadnje čase tudi največ motorističnih nesreč. Tamkajšnji policisti ob koncu tedna okrepijo nadzor. »Zadnji konec tedna je upravičil napovedi, saj so se v Zgornje Posočje zgrnile trume motoriziranih obiskovalcev, med katerimi je bilo veliko slovenskih, italijanskih in avstrijskih voznikov motornih koles,« je sporočil Evgen Govekar, vodja uniformirane policije na PU Nova Gorica.