Doslej so v Sloveniji skupno potrdili 1763 okužb, umrlo pa je 111 bolnikov s covidom-19.

Tri okužbe z novim koronavirusom so v torek potrdili v Ljubljani in Kopru. Dve okužbi so odkrili v Slovenski Bistrici, Dravogradu, Rušah, Krškem in Šentjerneju, po eno pa v Kamniku, Novi Gorici, Vipavi, Piranu, Radovljici, Črenšovcih, Kočevju in v Zrečah, kažejo podatki sledilnika za covid-19.