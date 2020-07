Glavni razlog, da je Kanada zaprosila za premik svojega gostovanja, so bile seveda okoliščine, v katerih bi lahko izpeljala svojo predstavitev – te so namreč zaradi koronakrize bistveno spremenjene, možnosti za uspešen nastop pa izrazito okrnjene. »Frankfurtski sejem in vse bodoče države častne gostje so se po razmisleku dogovorili, da iz solidarnosti do nezavidljivega položaja, v katerem se je znašla Kanada, v premik privolijo,« so pojasnili na Javni agenciji za knjigo RS (JAK).

Kanada bo tako svoje častno gostovanje izvedla leta 2021, ustrezno pa se bodo premaknile tudi predstavitve drugih držav – Španija bo častna gostja leta 2022, Slovenija leta 2023 in Italija leta 2024. »Verjamemo, da bomo lahko slovenski program častnega gostovanja v Frankfurtu z zavidljivim obsegom in vidnostjo izvedli tudi leta 2023,« je prepričana direktorica JAK Renata Zamida. »Veselimo pa se tudi, da nastop Slovenije kot častne gostje na sejmu otroške in mladinske literature v Bologni, ki bo leta 2022, ostaja most do frankfurtskega gostovanja. Ob tem zaupamo slovenski vladi, da bo zagotovila ustrezne prilagoditve financiranja projekta.« Na letošnjem frankfurtskem sejmu, ki bo potekal v zelo zmanjšanem obsegu, bo sicer Kanada prisotna z virtualnimi vsebinami.

Kljub prestavitvi bodo na JAK nemoteno nadaljevali priprave na gostovanje v Frankfurtu, prav tako kot na nastop na knjižnem sejmu v Bologni – ta je zaradi pandemije letos odpadel, zato bo Slovenija na njem namesto prihodnje leto gostovala leta 2022. gb