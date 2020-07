Okrožno sodišče v Mariboru je avgusta lani nekdanjega vplivnega svetovalca zdaj prav tako že nekdanjega župana Andreja Fištravca obsodilo, da je kriv poslovne goljufije na račun treh upnikov, in sicer mariborske zasebne univerze Alma Mater Europaea, Osnovne šole Trebnje in Gimnazije Novo mesto, ki jim njegovo podjetje ni dobavilo interaktivnih tabel. Po ugotovitvah tožilstva jih je ogoljufal za okoli 120.000 evrov.

Kovačič, ki se ga je zaradi tesnih povezav s Fištravcem prijelo tudi ime župan v senci, je bil obsojen tudi zaradi dveh kaznivih dejanj kršenja pravic zaposlenim na Zavodu Svarog in v družbi Svarog informacijske tehnologije.

Obsojeni je ves čas postopka zatrjeval, da nikomur ni hotel namenoma škodovati, saj je njegovo podjetje vrsto let uspešno poslovalo, a mu je leta 2011 z nastopom gospodarske krize močno upadel promet, zato so imeli težave z izpolnjevanjem naročil. Poudarjal je, da je osebno skušal na vse mogoče načine rešiti nastalo situacijo in tako tudi zavaroval podjetje pred stečajem.

Kot piše današnji Večer, je Kovačič že napovedal, da bo izkoristil vsa pravna sredstva in da bo sodbo izpodbijal z zahtevo za varstvo zakonitosti na vrhovnem sodišču. Prepričan je namreč, da so mu bile v postopku kršene osnovne pravice, med drugim zato, ker tudi višje sodišče ni upoštevalo zahteve obrambe po imenovanju izvedenca finančne stroke.