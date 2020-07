Hrvaški premier Andrej Plenković je Sloveniji že pred volitvami večkrat ponujal dvostransko rešitev mejnega vprašanja z elementi arbitražne razsodbe, medtem ko je Slovenija vztrajala pri izvajanju arbitražne razsodbe haaškega tribunala. Toda zdi se, da reševanje mejnega vprašanja ne bo visoko med prednostnimi nalogami v obdobju, ko se države še naprej spopadajo z epidemijo novega koronavirusa in poskušajo krepiti lastna gospodarstva.

Borut Šuklje, direktor agencije za strateške študije, ocenjuje, da je Plenkovićev volilni rezultat presenetil tako njegove podpornike kot nasprotnike. Presenečenje je bilo v tem, da je HDZ poprej dvakrat izgubil na volitvah, najprej na evropskih in potem na predsedniških, obakrat slavili socialdemokrati. »Plenković je zmagovalec. Njegova izvolitev v odnose s Slovenijo in odprta mejna vprašanja ne prinaša nikakršnih novosti. Le veliko bolj odločno bo zagovarjal staro tezo, da sporazuma o arbitraži pravzaprav sploh nikoli ni bilo in da bi zato veljalo pogovore o meji začeti povsem od začetka,« je prepričan Šuklje.

Po oceni Zijada Bećirovića, direktorja Inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije (Ifimes), bo prevladujoča zmaga HDZ na Hrvaškem utrdila že tako prevladujoče prepričanje, da je njihovo stališče glede slovensko-hrvaških odnosov in še posebej v zvezi arbitražno odločitvijo pravilno.

Ocenjuje, da obstajata dve možnosti za rešitev mejnega spora. Manj verjeten se mu zdi močan pritisk velesil na hrvaško stran za izpolnitev arbitražne razsodbe. Druga možnost je, da se s tiho diplomacijo oblikuje dogovor, po katerem bi se arbitražna odločitev implementirala na način, da bo imela vsaka stran prav. »Hrvati bi lahko rekli, da se spoštuje saborska odločitev o prekinitvi arbitraže in je bil dosežen dvostranski sporazum s Slovenijo. Na drugi strani pa bi Slovenija s takšnim dogovorom uresničila določbe arbitražne odločitve.« A hkrati Bečirović opozarja, da za zdaj tihe diplomacije ni. »Čeprav sta HDZ in SDS obe članici Evropske ljudske stranke, ni bilo nikoli zaznati posebne 'kemije' med strankama,« je še ocenil direktor Ifimesa. ag