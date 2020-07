Udeležba na volitvah, ki so potekale v času, ko na Hrvaškem narašča število okužb z novim koronavirusom, je pod 47 odstotki, kar je najnižja volilna udeležba na hrvaških parlamentarnih volitvah od osamosvojitve države. V nedeljo je bila udeležba za skoraj šest odstotnih točk nižja kot na predčasnih volitvah septembra 2016.

Pričakovati je, da bodo že danes stekli pogovori o oblikovanju nove hrvaške vlade. Za sestavo vlade bo moral mandatar dobiti podporo najmanj 76 poslancev sabora.

HDZ je dosegla najboljši izid na parlamentarnih volitvah od sredine 90. let minulega stoletja. V SDP so posebej šokirani zaradi slabega izida, saj so jim predvolilne raziskave napovedovale relativno zmago, na koncu pa so dobili le 41 poslancev. Predsednik SDP Davor Bernardić je po volilnem porazu že izrazil pripravljenost, da odstopi z vodilnega položaja socialdemokratov.

Škorovi pričakovali več Domovinsko gibanje Miroslav Škoro, ki je v koaliciji s skrajno desnimi strankami Hrvaški suverenisti in Blok za Hrvaško, je dobilo 16 poslanskih mandatov. Domovinsko gibanje so ustanovili 50 dni pred volitvami. Škoro je tesno izgubil decembra lani v prvem krogu predsedniških volitev. V Domovinskem gibanju so prav tako pričakovali več poslanskih mandatov, s katerimi so nameravali postati ključen dejavnik pri sestavljanju nove vlade. Sledi konservativna stranka Most neodvisnih list z devetimi poslanci, kar je tudi uspeh, potem ko so predvolilne raziskave njihovim kandidatom napovedale negotov vstop v sabor. Poleg uspeha HDZ in neuspeha koalicije Restart je največje presenečenje nedeljskih volitev levičarsko-zelena platforma Zmoremo!, ki bo imela sedem poslancev. V poslanskih vrstah platforme, ki se je kalila v zagrebški mestni skupščini, bo tudi nekdanji član SDP. Njihov osrednji cilj je prevzem oblasti v Zagrebu na lokalnih volitvah 2021, kar glede na rezultate nedeljskih volitev v volilnih enotah v hrvaški prestolnici ni nemogoče.