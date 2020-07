Na rast delniških tečajev so pretekli teden vplivali spodbudni gospodarski kazalci v ZDA in znamenja napredka pri razvoju cepiva proti virusu sars-cov-2. Ameriški borzni trgi so na krilih ugodnih podatkov o stopnji brezposelnosti, ki je v juniju padla s 13,3 odstotka na 11,1 odstotka, ponovno dosegli zavidljivo rast. Čeprav je stopnja brezposelnosti še precej oddaljena od rekordno nizke 3,5-odstotne v mesecu marcu, junijsko znižanje nakazuje na nadaljevanje gospodarskega okrevanja.

Ameriške delnice so zabeležile najboljše četrtletje v zadnjih dveh desetletjih. V obdobju od aprila do junija je osrednji indeks ameriških delnic S&P 500 zrasel za dobro četrtino, indeks tehnoloških delnic Nasdaq pa za več kot tretjino, pri čemer je teden zaključil pri novi rekordni vrednosti 10.207,63 točke. Medtem ko so tehnološke delnice že presegle vrednosti pred koronakrizo, je večina delnic indeksa S&P 500 še vedno pod gladino. Do rasti je prišlo kljub naraščajočemu številu okužb in smrti v ZDA ter po svetu. K rasti na kapitalskih trgih pa so v izdatni meri pripomogle fiskalne in denarne spodbude. Ameriški kongres je denimo marca potrdil za 2000 milijard dolarjev državne pomoči, namenjene večini Američanov v obliki čeka za 1200 dolarjev. Ameriška centralna banka pa se je odločila za posredovanje na trgu z odkupom državnih in podjetniških obveznic, skladov ETF in hipotekarnih kreditov. Nenaden pritok velike količine denarja na trg je povzročil znižanje obrestnih mer in spodbudil vlagatelje k iskanju boljših naložbenih priložnosti na delniških trgih.

Evropske delnice so rasle ob spodbudnih novicah o napredku pri razvoju potencialnega cepiva proti koronavirusu ter izboljšanju gospodarske aktivnosti ob odpiranju gospodarstva. Nemčija je presenetila s podatki o rasti v trgovini na drobno, ki se je maja okrepila za 13,9 odstotka ob pričakovani 2,8-odstotni rasti. Anketni indeks prihodnje proizvodne in storitvene aktivnosti (PMI composite) v državah z evrom je ob opuščanju omejitev v mesecu juniju zrasel z 39,4 na 46,9 in presegel vsa pričakovanja. Pozitivnemu trendu je pritrdila tudi predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde, ki meni, da je najhujše v zvezi s koronavirusom mimo, obstaja pa strah pred ponovnim valom okužb. Evropska centralna banka pričakuje, da bo okrevanje gospodarstev postopno in bo treba počakati vsaj do leta 2022, da bi se gospodarska aktivnost vrnila k vrednostim pred izbruhom koronavirusa.

Med zmagovalci preteklega tedna je delnica Tesle, ki je v preteklem tednu pridobila skoraj 26 odstotka vrednosti (merjeno v dolarjih), v letošnjem letu pa kar 189 odstotkov. Tržna kapitalizacija proizvajalca električnih vozil je tako zrasla na 208 milijard dolarjev, s čimer je prehitel japonskega rivala Toyota Motor in postal največji proizvajalec avtomobilov na svetu po borzni vrednosti. V drugem četrtletju so pri Tesli proizvedli 90.650 vozil, kar je slabih pet odstotkov manj kot lani, vendar nad pričakovanji glede na razmere zaradi pandemije. Odprtje nove tovarne na Kitajskem v začetku leta se je dobro obrestovalo, saj so morali domačo tovarno v Kaliforniji v času epidemije za nekaj časa zapreti. Največji optimisti pričakujejo, da bo podjetje že v letošnjem letu poslovalo z dobičkom.