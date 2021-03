Raziskava družbe PricewaterhouseCoopers (PwC) je pokazala, da na globalni ravni v svetovno gospodarsko rast verjame rekordnih 76 odstotkov vprašanih direktorjev, v Sloveniji pa 64 odstotkov, kar je skoraj 20 odstotnih točk več od zadnje rekordne ravni optimizma, izmerjene leta 2018. Da so zelo prepričani v rast prihodkov njihovih podjetij, pa je na globalni ravni odgovorilo 36 odstotkov vprašanih, medtem ko je bilo v Sloveniji takšnih kar 61 odstotkov. Raziskava družbe PwC je v Sloveniji med direktorji potekala tretjič, na svetovni ravni pa 24. leto zapored.

»Če bi morali razpoloženje direktorjev povzeti z eno besedo, bi bila ta beseda optimizem,« je na današnji predstavitvi rezultatov povedala vodja oddelka pravnega svetovanja PwC v Sloveniji Sanja Savič. Optimizem je po njenih besedah posledica napredka v razvoju cepiv in visokih pričakovanj glede čim hitrejše normalizacije razmer.

»Direktorji so prepričani v rast prihodkov njihovih podjetij,« je povedala Savičeva in dodala, da bo rast in razvoj omogočila pospešena digitalizacija, ki obljublja večjo produktivnost. A ta optimizem je po njenih besedah prežet z zaskrbljenostjo. Pandemija covida-19 se je namreč pokazala v dvojni vlogi - kot pospeševalka svetovne preobrazbe na eni in kot rušilka uveljavljenih sistemov na drugi strani. Zaskrbljenost vnašajo številne neznanke glede nadaljnjega širjenja virusa, pa tudi negotovost glede davčne in regulatorne politike, kibernetske grožnje, spremenjene navade potrošnikov ter nenazadnje pomanjkanje kadrov.