Oktet, ki deluje od leta 2017, sestavljajo mednarodni glasbeniki, aktivni v Amsterdamu, kjer je Drakslerjeva študirala in s časom postala del tamkajšnje živahne improvizatorske scene, ki ji je še zmeraj blizu, čeprav danes živi razpeta med Gorenjsko in Köbehavnom. Na albumu slišimo tenorski saksofon in klarinet staroste Aba Baarsa in Ade Rave, violinista Georgea Dumitriuja in uigrano ritem sekcijo, posebej pa velja izpostaviti vokalistki, Latvijko Lauro Polence in Islandko Björk Níelsdóttir. Spevni vokali, ki diskretno držijo za krmilo albuma, so preprosto lepi in učinkovito speti z njegovo improvizatorsko zasnovo. Kot Frostova poezija, ki korenini v podeželski izkušnji sveta, podčrtujejo njegovo pastoralno intenco, odnos med človekom, njegovo intimo in neprizanesljivo naravo. Iz pleteža jazzovskih, klasičnih in ljudskih motivov vznika sveža zvočna podoba, nova glasba, naklonjena preciznemu poslušanju.

Drakslerjeva idilo podeželskega življenja poudari tudi z izbiro videogradiva iz arhiva Slovenskega etnografskega muzeja, natančneje z nemimi posnetki, urejenimi v filmske zapise z južnega Pohorja, ki jih je Boris Kuhar, pokojni direktor muzeja, posnel leta 1963 pri Vitanju. Posnetki prikazujejo različne domače obrti, kot sta tkalstvo in izdelovanje cokel. V spletnem videospotu za skladbo Danas, Jučer, Sutra, ki črpa iz Frostove pesmi A Passing Glimpse, prsti tkalca, ki na vretenu tkejo lanene niti, spominjajo na prste glasbenika, ki igra na strunski inštrument, stopali tkalca, ki poganjata podnožnika statev, pa na stopali pianista ali organista. Navidezno drobna sorodnost, ki osvetljuje pogosto spregledano poetiko vsakdanjega življenja in vsakodnevnih opravil.

S transkripcijo odlomka iz zborovskega dela Dominus A Dextris Tuis iz Karmeličanskih večernic baročnega skladatelja Georga Friedricha Händla, ki je vpeta v skladbo The Silken Tent, pa se pastoralna tema albuma razširi in poglobi. Postane dušnopastirska, pomežikne psalmom in himnam, s čimer uglasi klasično tradicijo z utripom navadnih dogodkov in izkustev, katerih profanost je tako postavljena pod vprašaj, kar je drzna in dobrodošla gesta v kontekstu sodobnih raziskovalnih godb.

Kot dobršen del skladateljičinih drugih del je tudi Out For Stars izšel pri portugalski založbi za kreativni jazz Clean Feed, ki jo vodi Pedro Costa, nekdanji dolgoletni programski vodja Jazz festivala Ljubljana, in vključuje tudi izdaje drugih slovenskih jazzistov, denimo saksofonista Ceneta Resnika in bobnarja Dreja Hočevarja.