Intervju, Dado Topić, glasbena legenda: Tako, kot je bilo všeč meni, sem začel peti šele po 25 letih

V gimnaziji so mu govorili: »Ne rasti tam, kjer te niso sadili,« a jih ni poslušal. Njegovi sošolci so postali atomski fiziki, astronomi in stomatologi, on pa je svoj rodni Osijek proslavil z glasbo. Dadu Topiću, ki je lani praznoval 70 let, se leta v glasbenem smislu ne poznajo, tako da zdaj, po koroni, že komaj čaka, da se vrne v studio. Pilil se je v Dinamitih, v Korni grupi, potem pa še v skupini Time, ki je obstajala le pet let, a je v zgodovini jugo glasbe pustila velik pečat.