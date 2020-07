Iz Srbije danes poročajo o 289 novih primerov okužbe z novim koronavirusom po opravljenih 7872 testih, medtem ko so imeli v nedeljo 302 novi okužbi. Za covidom-19 je umrlo še šest ljudi, na aparatih za dihanje je priključenih 93 bolnikov, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Grčija je zaradi naraščanja okužb danes zaprla mejo za srbske državljane. Ukrep bo veljal do 15. julija, ko bo grška vlada ponovno odločala o njem glede na epidemiološko sliko. Srbija je sicer na seznamu 15 epidemiološko varnih držav, ki ga je minuli teden objavila EU.

V Severni Makedoniji so v preteklem dnevu potrdili 78 novih primerov, kar je manj kot v nedeljo, ko so jih 115. Za covidom-19 je umrlo še pet ljudi, ozdravelo je 172 bolnikov, poroča makedonska tiskovna agencija Mia. V Severni Makedoniji so do zdaj potrdili 7124 primerov okužbe, umrlo je 346 ljudi. V državi je trenutno 3579 aktivnih primerov novega koronavirusa.

Tudi v BiH je precej upadlo število novih okužb v primerjavi z nedeljo. Danes poročajo o 62 novih primerih, v nedeljo pa so jih potrdili 141. Rekord so sicer zabeležili v soboto, ko so potrdili 289 novih primerov. V preteklih 24 urah sta za covidom-19 umrli še dve osebi, skupno pa 194.

Kosovska vlada je medtem znova uvedla policijsko uro v Prištini, Prizrenu, Uroševcu in Vučitrnu, kjer beležijo največ okužb. Ljudje ne bodo smeli ven med 21. in 5. uro. »Gibanje ljudi zunaj domov je v tem času prepovedano,« je sporočila vlada v Prištini. Na Kosovu so do zdaj potrdili okoli 3500 primerov novega koronavirusa, umrlo je 75 ljudi.