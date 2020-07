LMŠ, SD, Levica in SAB vztrajajo pri svoji preiskovalni komisiji ukrepov času epidemije

Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB so napovedale vložitev zahteve za odreditev parlamentarne preiskave, ki jo bodo predstavili na novinarski konferenci ob 14.45. Kot so pojasnili, želijo ugotavljati finančno (ne)učinkovitost ukrepov, povezanih z epidemijo in blaženjem njenih posledic, ter morebitne kršitve človekovih pravic in svoboščin.